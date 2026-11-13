Claudia Sheinbaum aseguró que mantendrá comunicación con México durante su participación en la Cumbre de Líderes de APEC 2026 en China y adelantó que buscará conectarse diariamente a las conferencias matutinas mediante enlaces remotos.

“En esta semana voy a tratar de conectarme todos los días a la mañanera” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 13 de noviembre de 2026, la presidenta de México explicó que compartirá cápsulas breves para informar sobre las actividades y reuniones que sostendrá durante su gira internacional.

“De tal manera que pueda darles un resumen, ya será la noche para nosotros, el día para los mexicanos, me estaré conectando para poder informar en una breve cápsula, breve espacio para las actividades que realizamos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Mientras tanto, las mañaneras del 16 al 20 de noviembre continuarán de manera regular desde Palacio Nacional bajo la conducción de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con el propósito de mantener la agenda informativa del Gobierno federal.

Claudia Sheinbaum participará en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 que se llevará a cabo en Shenzhen, China, del 18 al 19 de noviembre.

Rosa Icela Rodríguez encabezará las mañaneras en ausencia de Claudia Sheinbaum

Pese a la ausencia en México de Claudia Sheinbaum por su participación en APEC 2026 en China, las conferencias mañaneras continuarán.

Conforme a la información oficial, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezará las conferencias mañaneras durante la semana del 16 al 20 de noviembre de 2026.

“La conferencia la llevará la secretaría de gobernación Rosa Icela Rodríguez a ver distintos temas de información como siempre”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que la agenda de las mañaneras desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional se llevarán a cabo como de costumbre sin Sheinbaum para dar continuidad a los temas habituales del Gobierno, mientras que “a distancia nos conectaremos para contestar todas las preguntas”, finalizó