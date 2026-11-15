Carlos Torres Piña, coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, llamó a dejar atrás la polarización en Michoacán y fortalecer la unidad de las izquierdas, luego de recibir el respaldo político de la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rumbo a las elecciones de 2027.

El escenario político en Michoacán registró un nuevo acercamiento luego de que el PRD estatal anunciara formalmente su respaldo a Torres Piña, en un movimiento que abre la posibilidad de construir una agenda común con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante el encuentro, que reunió a liderazgos, alcaldes y legisladores locales, se informó que la Asamblea Estatal del PRD facultó a su dirigencia para establecer mesas de diálogo y trabajar en la construcción de una agenda legislativa y de gobierno conjunta.

Por su parte, la senadora Araceli Saucedo Reyes y el diputado local Octavio Ocampo encabezaron los mensajes de respaldo, en los que destacaron la importancia de anteponer las coincidencias ideológicas a las diferencias partidistas.

PRD Michoacán respalda a Carlos Torres Piña y se suma a Morena-PVEM (Especial)

Carlos Torres Piña llama a la unidad de las izquierdas para consolidar la transformación

Al agradecer el respaldo del perredismo michoacano, Carlos Torres Piña reconoció el trabajo territorial impulsado por los bloques parlamentarios y las bases partidistas.

El coordinador estatal señaló que la convergencia de las fuerzas progresistas es fundamental para el momento político que atraviesan Michoacán y el país, especialmente ante la necesidad de consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.

“Creo que la unidad de las izquierdas va a permitir consolidar este proyecto de nación y el segundo piso de la transformación. Y aquí en Michoacán es lo que estamos trabajando, es lo que estamos construyendo, porque si en un lugar es donde lo que menos ocupamos es polarizar, justo es nuestro estado” Carlos Torres Piña

¿Habrá una alianza electoral entre el PRD y Morena-PVEM en Michoacán para 2027?

El acercamiento entre el PRD y Carlos Torres Piña representa un movimiento político rumbo a las elecciones de 2027, en las que las fuerzas de izquierda podrían buscar una mayor coordinación en Michoacán.

Como parte del encuentro, también destacó la entrega del tradicional chaleco amarillo al coordinador estatal, un gesto simbólico del acercamiento entre ambos grupos políticos.

Sin embargo, el respaldo anunciado no representa todavía una coalición electoral formal ni establece acuerdos sobre la distribución de candidaturas para los comicios de 2027.

Por ahora, las dirigencias deberán continuar las conversaciones para definir los alcances de una eventual alianza entre el PRD, Morena y el PVEM en Michoacán.