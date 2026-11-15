García Harfuch informa la detención de Mike, presunto integrante de “Los Rs” del CJNG

Omar García Harfuch informó que se detuvo a Miguel Ángel “N”, alias Diego o Mike, presunto integrante de “Los Rs” del CJNG.
De acuerdo con García Harfuch, la captura ocurrió en Atotonilco el Alto, Jalisco, mediante un operativo donde participaron elementos de:
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)
- Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR)
- Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
En su mensaje sobre la detención de Mike, Omar García Harfuch agradeció el apoyo de las autoridades locales y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
Detienen a Mike, presunto integrante de “Los Rs” del CJNG
García Harfuch detalló que la detención de Mike se dio durante recorridos de prevención y disuasión del delito.
Durante el operativo, agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego por sujetos que iban a bordo de una camioneta e intentaban evadir la presencia de las autoridades.
Tras repeler la agresión, explicó el titular de la SSPC, uno de los atacantes murió y así se logró la detención.
Miguel Ángel “N”, presuntamente pertenece a “Los Rs”, una facción del CJNG.
Según las investigaciones, la célula delictiva está encabezada por Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y Rafael “N”, alias “R2”.
Ambos han sido detenidos y señalados por las autoridades como los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.