Omar García Harfuch informó que se detuvo a Miguel Ángel “N”, alias Diego o Mike, presunto integrante de “Los Rs” del CJNG.

De acuerdo con García Harfuch, la captura ocurrió en Atotonilco el Alto, Jalisco, mediante un operativo donde participaron elementos de:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

En su mensaje sobre la detención de Mike, Omar García Harfuch agradeció el apoyo de las autoridades locales y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

Omar García Harfuch (SSPC/CUARTOSCURO.COM / Fotógrafo Especial)

Detienen a Mike, presunto integrante de “Los Rs” del CJNG

García Harfuch detalló que la detención de Mike se dio durante recorridos de prevención y disuasión del delito.

Durante el operativo, agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego por sujetos que iban a bordo de una camioneta e intentaban evadir la presencia de las autoridades.

Tras repeler la agresión, explicó el titular de la SSPC, uno de los atacantes murió y así se logró la detención.

García Harfuch informa la detención de Mike, presunto integrante de “Los Rs” del CJNG (@OHarfuch / X)

Miguel Ángel “N”, presuntamente pertenece a “Los Rs”, una facción del CJNG.

Según las investigaciones, la célula delictiva está encabezada por Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y Rafael “N”, alias “R2”.

Ambos han sido detenidos y señalados por las autoridades como los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.