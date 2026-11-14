El expresidente mexicano Vicente Fox emitió un comunicado público para reafirmar su histórico compromiso con la democracia, la alternancia política y la protección de las instituciones nacionales.

En medio de los recientes señalamientos del partido Morena para indagar supuestas irregularidades de las elecciones del 2006, el exmandatario defendió la legitimidad del triunfo de Felipe Calderón.

Me queda claro que nadie debe intentar adjudicarse lo que millones de mexicanos expresaron en las urnas. Vicente Fox

Vicente Fox instó a la ciudadanía a mirar hacia adelante y evitar confrontaciones estériles que distraigan de los verdaderos problemas, pidió poner a México por encima de las diferencias.

Vicente Fox se retracta y afirma que Calderón fue elegido en las elecciones del 2006

A través de un comunicado, Vicente Fox declaró que su trayectoria política ha estado dedicada a promover las libertades, la alternancia y los valores democráticos.

He dedicado buena parte de mi vida pública a defender la democracia, la alternancia y las libertades. He vivido, he aprendido y sigo aquí, con la experiencia de los años y el corazón puesto en México. Hoy, mi compromiso permanece firme: servir, sumar y defender los valores en los que creo. Vicente Fox

Vicente Fox retira sus declaraciones sobre su intervención en las elecciones de 2006 (@VicenteFoxQue / X )

Sostuvo que “nadie debe intentar adjudicarse lo que millones de mexicanos expresaron en las urnas”, respaldando el triunfo de Felipe Calderón y reafirmando su respeto a las instituciones electorales y a quienes piensan distinto.

Mi conducción seguirá siendo la misma: respeto a las instituciones que la organizaron y la calificaron, y respeto a quienes piensan distinto. Vicente Fox

Vicente Fox convocó a la ciudadanía a “mirar hacia adelante” y evitar engancharse en confrontaciones distractoras, priorizando el bien común sobre cualquier interés particular o partidista.

Afirmó que la fuerza de la nación radica en las personas trabajadoras y emprendedoras, señalando que merecen mejores condiciones de seguridad, salud y educación, y que el bienestar de los niños y jóvenes debe estar por encima de las discrepancias.

Creo en las mexicanas y los mexicanos que todos los días trabajan, emprenden y sacan adelante a sus familias. En ellos está la fuerza de nuestra nación. Merecen seguridad, salud, educación y oportunidades para construir un mejor futuro. Vicente Fox

Instó a poner a México más allá de cualquier diferencia política, ya que lo más importante es el futuro de “nuestros hijos y nietos”.

Porque más allá de cualquier diferencia, hay algo que nos une y debe estar por encima de todo: México y el futuro de nuestros hijos y nietos. Vicente Fox

Vicente Fox aseguró que continuará participando activamente en la vida pública aportando su experiencia con apertura al diálogo.

Seguiré aportando mi experiencia, participando con apertura y defendiendo con firmeza mis convicciones. ¡Por México, siempre! Vicente Fox

¿Por qué Vicente Fox se retractó de sus declaraciones sobre las elecciones del 2006?

La polémica estalló a raíz de una entrevista del expresidente con el medio The Objective, en la cual Vicente Fox afirmó haber “jugado al límite” para asegurar el triunfo de Felipe Calderón en las elecciones del 2006.

Ricardo Monreal y Ariadna Montiel consideraron estas palabras como una confesión de delito electoral e impulsaron la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar el hecho.

Vicente Fox (El País )

La presidenta Claudia Sheinbaum también ha insistido en investigar la elección de 2006 a la luz de revelaciones de WikiLeaks, exigiendo además la revisión de contratos millonarios en el INE.

Ante la presión política, en noviembre de 2026, Fox publicó aclaraciones y un comunicado oficial en el que se retractó de sus dichos iniciales, sosteniendo que Calderón ganó legítimamente por el voto de “millones de mexicanos” y llamando a “mirar hacia adelante”.