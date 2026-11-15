El líder fundador de la extinta organización criminal del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “el Jefe de Jefes”, murió a los 80 años de edad.

El líder del Cártel de Guadalajara murió este 15 de noviembre, a las 13:45 horas, en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco.

Esto luego de que el 13 de noviembre fue trasladado de emergencia a un hospital privado de Jalisco debido a problemas de salud.

Cabe destacar que Miguel Ángel Félix Gallardo purgaba 2 condenas que acumulaban 77 años de cárcel, debido a diversos cargos derivados de su participación en el Cártel de Guadalajara.

Miguel Ángel Félix Gallardo (Michelle Rojas)

Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, murió a los 80 años

Este día murió Miguel Ángel Félix Gallardo, el líder y fundador de una de las primeras organizaciones dedicadas al narcotráfico en México, el Cártel de Guadalajara.

De acuerdo con los reportes, el capo conocido por su apodo de “El Jefe de Jefes”, murió mientras recibía atención médica en un hospital privado de Jalisco a donde fue llevado por problemas de oxigenación.

Personal penitenciario de Puente Grande reveló que Miguel Ángel Félix Gallardo había sido llevado de emergencia al hospital debido a que sufrió una alteración del estado de conciencia y desorientación.

Cabe destacar que previamente se había reportado que el líder del extinto Cártel de Guadalajara presentaba una amplia lista de padecimientos por los que se había solicitado su traslado a prisión domiciliaria.

Miguel Ángel Félix Gallardo (Cuartoscuro)

Miguel Ángel Félix Gallardo buscaba la prisión domiciliaria

Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes” del Cártel de Guadalajara, purgaba una condena acumulada de 77 años en el penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

Por varios años, la defensa del capo buscó que terminara su pena en prisión domiciliaria por su delicado estado de salud; sin embargo, las autoridades judiciales no lo permitieron.

En 2022, un juez federal le había otorgado el cambio de medida, pero el traslado se suspendió dos ocasiones. Primero por revisiones pendientes de la Fiscalía, y luego fallas en el brazalete electrónico.

Meses antes de su muerte, en agosto de 2026, la salida se pospuso de nuevo y para septiembre se canceló por tercera vez luego de que se rechazó su petición de revisar la condena y unificar las penas.

Lo anterior debido a que recibió dos condenas, una de 40 años por narcotráfico que vence en 2029 y otra de 37 por el caso Camarena, que extendería su estancia hasta 2066.