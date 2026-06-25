Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que felicitará a Abelardo de la Espriella, candidato ganador en las elecciones presidenciales a fin de fortalecer la relación con Colombia.

“Obviamente, vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia. Más allá de si estamos de acuerdo o no en ciertos temas buscamos buena relación con todos los gobiernos del mundo” Claudia Sheinbaum

No obstante, la presidenta dijo en su conferencia mañanera de este 25 de junio que lo hace pensando en México “más allá de estar de acuerdo o no” con los resultados de las elecciones.

Claudia Sheinbaum dijo que busca una buena relación con todos los gobiernos, ello a pesar de que el resultado que dio el triunfo a Abelardo de la Espriella se dio por un pequeño margen y entre señalamientos de irregularidades.

Sheinbaum adelanta reconocimiento a Abelardo de la Espriella

Claudia Sheibaum reconoció de esa manera el triunfo de Abelardo de la Espriella luego de que tras los resultados del preconteo dijo que iba a esperar a que termine el escrutinio al cien por ciento.

El anuncio de felicitación de Claudia Sheinbaum se dio por la mañana de este 25 de junio, alrededor de un par de horas antes de que Abelardo de la Espriella recibiera su credencial de presidente electo.

El próximo 7 de agosto iniciará el mandato de Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030.

Sheinbaum: gobiernos progresistas son lo que se acercan más altos pueblos

Sobre la derecha internacional, Claudia Sheinbaum dijo que el tema se vuelve relevante debido a que los grupos conservadores se han encargado de difundir noticias falsas en redes sociales.

Ante campañas de desinformación, Sheinbaum dijo que es importante que los pueblos se organicen en defensa de los sus derechos colectivos.

Sheinbaum aseguró que los gobiernos progresistas y humanistas son los que se acercan mas a los pueblos.

Sheinbaum dispuesta a mejorar relación con Perú y Colombia a pesar de diferencias

Como en Colombia, se dijo abierta a mejorar la relación con Perú a pesar de diferencias de opiniones.

Dijo que aunque Keiko Fujimori aún es candidata y las elecciones también tienen resultados apretados, es bueno que su postura sea la de priorizar la relación bilateral a pesar de las diferencias.