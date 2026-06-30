Karol G lanzó un mensaje al presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, a quien llamó a “gobernar para todos” a través de una carta difundida el 27 de junio.

La cantante colombiana sostuvo que son millones de personas las que confiaron en De la Espriella; no obstante, refirió que también hay millones que no concuerdan con su proyecto político.

Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia Karol G

Por su parte, el presidente electo aseguró que su compromiso es gobernar para todos e invitó a Karol G a “unirse a la manada” para trabajar a favor de Colombia.

Karol G manda carta a De la Espriella

Karol G manda carta a De la Espriella

Karol G pide a De la Espriella gobernar para todos los colombianos sin importar posición política

En la carta, difundida en redes sociales, Karol G aseguró que no le escribió a De la Espriella como simpatizante ni como opositora, sino como ”una colombiana que ama profundamente su país".

“La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos“, escribió la cantante, y pidió al nuevo presidente que recuerde que su puesto ”no es un trofeo o premio“.

Por ello, Karol G instó a De la Espriella a pensar en los niños que merecen educación, en las familias que luchan por llegar a fin de mes, en los campesinos que sostienen la tierra, en los emprendedores que generan empleo.

Que recuerde que no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos Karol G

Finalmente, Karol G dijo que, ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos puedan mirar atrás y decir que De la Espriella estuvo a la altura del cargo porque “un presidente gana cuando gana su pueblo”.

Abelardo de la Espriella (Fernando Vergara / AP Photo / AP Photo/Fernando Vergara)

De la Espriella responde a la carta de Karol G y la invita a “unirse a la manada”

Abelardo De la Espriella contestó públicamente a la carta que Karol G le envió tras su triunfo electoral.

El presidente electo aseguró que su “propósito inquebrantable” es gobernar para todos los colombianos, incluidos quienes no votaron por él.

Además, llamó a la cantante a “unirse a la manada” para trabajar por la reconstrucción del país.