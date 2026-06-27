El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, garantizó una transición democrática en el país tras el triunfo del ultraderechista Abelardo De la Espriella.

Según señaló en un comunicado, el proceso de cambio de gobierno se hará respetando los principios de transparencia y sin obstáculos para que De la Espriella asuma el poder.

“Esta es una invitación a realizar un ejercicio de transición democrática respetando los principios de la transparencia, que sea ágil y útil”. Gustavo Petro, presidente de Colombia

Petro garantiza transición democrática en Colombia tras triunfo de De la Espriella (Especial)

Gustavo Petro garantiza transición de gobierno pese a desacuerdo con triunfo de De la Espriella

En un comunicado difundido en redes sociales, Gustavo Petro recordó que el 7 de agosto del 2022, el pueblo colombiano le delegó la responsabilidad de dirigir los destinos de Colombia.

“En esa fecha juré respetar la Constitución y las leyes. Por eso en este momento de transición democrática del gobierno, acato las decisiones de los jueces”, dijo, en alusión a la reciente victoria de De la Espriella.

Aunque Petro dejó claro que su postura frente a la situación del virtual presidente es de desacuerdo por supuesta injerencia extranjera, aseguró que eso no será un motivo para oponerse al cambio de gobierno.

Preconteo coloca a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia (Juan BARRETO / AFP / AFP)

Colombia se prepara para el cambio de gobierno

Sobre el proceso interno de transición, Gustavo Petro reiteró que el país está listo para el cambio de gobierno debido a que se ha preparado de manera técnica, metodológica y logística.

Abelardo De la Espriella asumirá el poder como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, fecha en la que tomará posesión formal del cargo y sucederá en el mandato al actual presidente Gustavo Petro.