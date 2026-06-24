Iván Cepeda, candidato de la izquierda en las elecciones Colombia 2026, reconoció el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República” Iván Cepeda. Candidato Pacto Histórico Colombia

Este miércoles 24 de junio, a tres días de las elecciones de segunda vuelta, dijo que Abelardo de la Espriella es “el nuevo presidente de la República”, ello fin de contribuir a la paz.

Las declaraciones son adelantadas al resultado oficial ya que Colombia terminó con el escrutinio de primer nivel y siguen dos fases más que son el escrutinio departamental y el escrutinio general del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Iván Cepeda acepta derrota pero advierte será oposición vigilante

Iván Cepeda dijo que va a ejercer una oposición democrática, vigilante y constructiva ante el triunfo obtenido por Abelardo de la Espriella, del partido Defensores de la Patria.

“Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo” Iván Cepeda. Candidato Pacto Histórico Colombia

Como candidato no ganador, Iván Cepeda tendrá derecho a ocupar una curul en el Congreso de la República, donde Abelardo de la Espriella no tendrá una bancada fuerte.

Iván Cepeda acepta resultado pero señala irregularidades en elección Colombia

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, dijo que priorizar la paz, el dialogo y la convivencia, no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos graves durante la campaña presidencial.

Iván Cepeda se refirió así a irregularidades como el apoyo abierto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a Abelardo de la Espriella.

También se refirió a una supuesta compra de votos durante la campaña.

La noche del mismo 21 de junio se dieron a conocer los resultados apretados con diferencia de menos de un punto, equivalente a alrededor de 250 mil votos.

Incluso el presidente Gustavo Petro había llamado a no declarar ganadores debido a la corta diferencia y ante la denuncia de irregularidades en el registro de actas sin firmas.