El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó un ultimátum a los grupos armados ilegales, otorgándoles un plazo de un mes para someterse a la justicia antes de asumir funciones.

Durante la entrega de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral, de la Espriella afirmó que su administración no impulsará negociaciones de paz con organizaciones al margen de la ley.

El presidente electo sostuvo que su gobierno privilegiará el Estado de Derecho, descartando concesiones similares a las implementadas durante la administración de Gustavo Petro.

De la Espriella descarta negociaciones de paz y promete aplicar la ley

El mandatario electo aseguró que quienes permanezcan fuera de la legalidad deberán organizar su sometimiento dentro del plazo fijado, sin esperar beneficios extraordinarios durante su administración.

De la Espriella afirmó que su gobierno no ofrecerá concesiones especiales ni acuerdos amplios, al considerar que esas medidas debilitan la autoridad institucional frente a organizaciones criminales.

Abelardo de la Espriella (Instagram | @delaespriella_style)

El mensaje fue pronunciado durante la ceremonia donde recibió la credencial oficial que lo acredita como presidente para el periodo 2026-2030, acompañado por Juan Manuel Restrepo.

El acto protocolario se realizó en Corferias, en Bogotá, donde el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, formalizó la entrega de las acreditaciones correspondientes.

Quiroz destacó que la ceremonia representa uno de los actos constitucionales más relevantes, al oficializar el mandato otorgado por la ciudadanía mediante el proceso electoral.

De la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, acompañado por su familia, colaboradores y simpatizantes que acudieron al recinto para respaldar su triunfo electoral.

Con este posicionamiento, el mandatario electo adelantó que la política de seguridad será uno de los ejes centrales de su gobierno desde el inicio del mandato.