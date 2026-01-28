Ante la posible detención de las exportaciones de petróleo entre México y Cuba, el país enfrenta una crisis energética.

De acuerdo con el investigador Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, La Habana se enfrenta a un escenario de crisis, ya que alrededor del 50% de su sistema eléctrico depende del petróleo.

Incluso con el abasto del combustible que hay, el país enfrenta déficit energético, sobre todo en las horas pico de consumo.

Cuba en crisis por petróleo; México Podría frenar su exportación

México externó que, ante el llamado de Estados Unidos a frenar la exportación de petróleo a Cuba, hacerlo o no será “una decisión soberana”.

Asimismo, reiteró que las razones por las que se ha vendido o cedido petróleo a Cuba es una decisión humanitaria y soberana que se tomó “desde hace muchos años”.

Por su parte, Estados Unidos ha asegurado que Cuba “está a punto de caer” ya que se encargó de frenar el envío de petróleo venezolano.

Y es que Venezuela abastecía alrededor de 35 mil barriles diarios a Cuba, mientras que de México llegaban alrededor de 20 mil barriles.

Aún con dicho suministro, el país enfrenta un déficit energético diario, de acuerdo con la Unión Eléctrica de Cuba, quien ha implementado campañas para disminuir el uso de energía eléctrica en la isla.

Cuba enfrenta déficit energético; pide usar energía de manera responsable

La Unión Eléctrica de Cuba ha llamado a la población a hacer uso de la energía de manera responsable, sobre todo en el horario pico de uso.

De acuerdo con sus propias cifras, solo durante el pico de demanda del 27 de enero, se requerían de 3 mil 38 mw.

Sin embargo, solo había disponibilidad de mil 126 mw, es decir, se tenía una afectación por mil 942 mw.

Por ello, ha implementado una campaña para llamar a la reducción del uso de los aparatos electrónicos.

Entre las solicitudes de la campaña, se pide preparar rápidamente los alimentos que requieren del uso de artefactos eléctricos “por el uso racional de la energía”.

Asimismo, llama a mantener encendidas solo las luces y equipos que sean necesarios durante el pico de demanda, es decir, de las 17:00 a las 19:00 horas.