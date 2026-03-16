Cuba sufrió el lunes 16 de marzo de 2026 un nuevo colapso total de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN), dejando sin electricidad a cerca de 10 millones de habitantes.

Se trata del sexto apagón generalizado en los últimos 18 meses, reflejo de una crisis energética marcada por infraestructura obsoleta y escasez de combustible debido al bloqueo petrolero.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel activó protocolos de emergencia para intentar restablecer el servicio, aunque advirtió que la normalización podría tardar horas o incluso días, en medio de creciente malestar social.

Cuba vive el sexto colapso en menos de dos años

Este incidente representa el sexto apagón generalizado que sufre la nación en los últimos 18 meses.

La situación es particularmente crítica dado que ocurre apenas una semana después de otro corte masivo que afectó a seis millones de personas.

Según informes estatales, aunque no se reportaron averías en las unidades térmicas que estaban operando en el instante de la desconexión, la estabilidad del sistema es extremadamente precaria.

Causas estructurales y falta de combustible en Cuba

La crisis energética en Cuba se debe a una combinación de factores estructurales y coyunturales: