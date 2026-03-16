Cuba sufrió el lunes 16 de marzo de 2026 un nuevo colapso total de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN), dejando sin electricidad a cerca de 10 millones de habitantes.
Se trata del sexto apagón generalizado en los últimos 18 meses, reflejo de una crisis energética marcada por infraestructura obsoleta y escasez de combustible debido al bloqueo petrolero.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel activó protocolos de emergencia para intentar restablecer el servicio, aunque advirtió que la normalización podría tardar horas o incluso días, en medio de creciente malestar social.
Cuba vive el sexto colapso en menos de dos años
Este incidente representa el sexto apagón generalizado que sufre la nación en los últimos 18 meses.
La situación es particularmente crítica dado que ocurre apenas una semana después de otro corte masivo que afectó a seis millones de personas.
Según informes estatales, aunque no se reportaron averías en las unidades térmicas que estaban operando en el instante de la desconexión, la estabilidad del sistema es extremadamente precaria.
Causas estructurales y falta de combustible en Cuba
La crisis energética en Cuba se debe a una combinación de factores estructurales y coyunturales:
- Infraestructura obsoleta: Gran parte de la red de termoeléctricas tiene más de 40 años de explotación y presenta un alto nivel de deterioro. Actualmente, nueve de las dieciséis unidades termoeléctricas del sistema nacional se encuentran fuera de servicio por averías o mantenimientos prolongados.
- Crisis de suministros: El país enfrenta un “bloqueo petrolero” que ha impedido el arribo de tanqueros desde el pasado 9 de enero. Esto ha obligado al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas como el racionamiento de gasolina, la suspensión de la venta de diésel y la reducción de servicios hospitalarios.
- Contexto geopolítico: La administración de Donald Trump ha intensificado las sanciones, cortando los envíos de petróleo desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y amenazando con aranceles a otros países proveedores.