La presidenta Claudia Sheinbaum compartió una foto de su encuentro bilateral con Donald Trump en el marco del APEC 2026 en China.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, se trató de “una muy buena reunión” donde acordaron seguir avanzando en la agenda común.

“Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común” Claudia Sheinbaum

La reunión en APEC 2026 se llevó a cabo en el hotel The Langham, donde el mandatario estadounidense se hospeda y al que la presidenta arribó con parte de su gabinete.

Cabe señalar que se trató de un encuentro privado al que la prensa no tuvo acceso.

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