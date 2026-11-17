La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó que sostendrá un encuentro con el mandatario de Estados Unidos: Donald Trump, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2026 en Shenzhen, China.

El encuentro entre los mandatarios será “muy muy breve”; según fuentes del Gobierno de México la reunión entre Sheinbaum y Donald Trump podría durar entre 10 a 15 minutos.

Dicho encuentro entre Sheinbaum y Trump durante el APEC 2026 se dará durante la cena de líderes que está programada para el miércoles 18 de noviembre cerca de las 6:15 de la tarde, hora local.

Sheinbaum confirma encuentro con Trump en APEC 2026 (Ng Han Guan / AP Photo/Ng Han Guan)

Comercio y migración podrían ser los temas del encuentro de Sheinbaum y Trump en APEC 2026

Ante la confirmación de Claudia Sheinbaum y su encuentro bilateral con Donald Trump en APEC 2026, se especula que los temas a conversar podrían ser de comercio y migración.

Debido a que son los temas que han girado actualmente entre México y Estados Unidos, en medio de la revisión del T-MEC y la cooperación en materia migratoria y de seguridad.

Y ante nueva amenaza de Trump de duplicar los aranceles para México de no detener las caravanas migrantes.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (Especial)

Sheinbaum también sostendrá reunión con Keiko Fujimori en APEC 2026

Además Trump, la presidenta Sheinbaum también sostendrá una reunión con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori en APEC 2026.

La reunión entre Sheinbaum y Fujimori se dará igualmente en el marco de la cena en APEC 2026 de este miércoles.

El encuentro de Sheinbaum y Fujimori será el primero tras el rompimiento bilateral de México y Perú en 2025; y en donde ambas naciones buscarán recuperar la relación diplomática.