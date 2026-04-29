El Senado de Estados Unidos votó con mayoría de 51 votos para mantener las medidas del presidente Donald Trump en contra de Cuba, que incluiría uso de la fuerza.

La iniciativa fue presentada por el partido Demócrata, quienes obtuvieron 47 votos a favor de frenar a Donald Trump, con participación de algunos republicanos.

Sin embargo, el resultado fue similar al obtenido en los otros cinco intentos de detener a Donald Trump o juzgar sus acciones, como ocurrió con Venezuela e Irán.

Senado de Estados Unidos mantiene medidas de Donald Trump vs Cuba

Este martes 28 de abril se llevó a cabo la votación para para controlar las medidas de Donald Trump y sus posibles acciones militares contra Cuba.

Senado de Estados Unidos no obtiene mayoría para limitar medidas de Donald Trump (AP )

Sin embargo, los republicanos obtuvieron la mayoría de 51 votos contra 47 en su mayoría de los demócratas, a quienes se unieron:

Susan Collins de Maine

Rand Paul de Kentucky

Los republicanos argumentaron en este tenor que las medidas de Donald Trump no tienen la intención de utilizar la fuerza en contra de Cuba, ni hay hostilidades abiertas en su contra.

Además, se acusó a los demócratas de ignorar las acusaciones contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel sobre violar los derechos humanos de los habitantes de Cuba.

La resolución afirma que hay hostilidades contra Cuba, ya que Estados Unidos ha hecho uso de su fuerza para mantener el bloqueo que se ha endurecido este 2026.

Por lo cual se buscaba limitar las medidas de Donald Trump mediante la Ley de Poderes de Guerra, como expresó su presentador, el demócrata Tim Kaine.

Demócratas fallaron por sexta vez en detener a Donald Trump, ahora con Cuba

Los demócratas habían hecho un llamado a los republicanos, para evitar una catástrofe en Cuba como estaría planeando Donald Trump acorde con sus discursos.

Agregaron que se debe encontrar una manera de coexistir pacíficamente con Cuba y todavía se pueden adelantar a una guerra, como debió ocurrir contra Irán.

La votación que se llevó a cabo hoy martes 26 de abril se sumaría a otras cinco en las cuales los demócratas no lograron detener .

Anteriormente, el Senado tampoco logró mayoría para evitar más ataques sobre Irán, o el no proceder con acciones en contra de Venezuela.