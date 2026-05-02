El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó las nuevas sanciones emitidas por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, calificándolas como un “brutal bloqueo genocida” y una muestra de “pobreza moral”.

A través de un mensaje en redes sociales, señaló que las restricciones de Donald Trump representan una conducta amenazante y arrogante que daña profundamente al pueblo cubano.

El nuevo marco legal, publicado el 1 de mayo de 2026, prohíbe actividades financieras vinculadas al gobierno de Cuba y penaliza a instituciones extranjeras que faciliten intercambios comerciales, intensificando el clima de tensión bilateral.

Díaz-Canel acusa de conducta amenazante las nuevas sanciones de Estados Unidos a Cuba

Díaz-Canel reaccionó a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba, señalando que estas dañan profundamente al pueblo debido a que presentan una conducta amenazante y arrogante.

El presidente manifestó que nadie puede considerar a Cuba una amenaza para Estados Unidos, subrayando la falta de sentido para la emisión de nuevas normativas.

Díaz-Canel señaló que aumentar el bloqueo contra Cuba es muestra clara de un desprecio a la sensibilidad del pueblo estadounidense, así como ignorar su juicio y el de otros países del mundo.

A su juicio, el impacto negativo de estas limitaciones resulta de una estrategia de hostigamiento liderada por Estados Unidos que utiliza su superioridad militar para dicho fin.

Díaz-Canel responde a Estados Unidos y condena nuevas sanciones contra Cuba (Captura)

¿Qué plantean las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba?

Este viernes 1 de mayo, Estados Unidos emitió un nuevo marco legal que extiende las restricciones comerciales y económicas contra Cuba.

Por orden de Donald Trump, Estados Unidos lanzó prohibiciones que penalizarán las actividades financieras que beneficien directamente a la estructura operativa del gobierno de Cuba.

La medida también contempla sanciones para instituciones extranjeras o nacionales que faciliten el intercambio comercial con las entidades previamente designadas en la lista negra de Estados Unidos.

Según el gobierno de Trump, dichas sanciones son necesarias pues Cuba “representa un riesgo” para la seguridad nacional, ante la comisión de constantes faltas como el envío de miles de migrantes “intencionalmente”.