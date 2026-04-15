Donald Trump volvió a elevar la tensión con Cuba al advertir que su país “podría pasar por la isla” tras concluir la guerra en Irán, calificándola como una “nación fallida”.

Bueno, vamos a ver con Cuba. Cuba es otra historia. Cuba ha sido un país terriblemente administrado durante mucho tiempo. Tiene un mal sistema. Ha sido muy opresivo, como saben, y tenemos muchos cubanoamericanos excelentes, casi todos los cuales votaron por mí y fueron tratados muy mal. en muchos casos, miembros de familias han sido asesinados, han sido golpeados y asaltados, y cosas terribles han sucedido en Cuba. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Según reportes, el Pentágono prepara en silencio planes de contingencia para una posible operación militar, mientras el gobierno de Miguel Díaz‑Canel respondió con firmeza que Cuba “se defenderá hasta morir”.

Las amenazas de Donald Trump reactivan recuerdos de intervenciones pasadas de Estados Unidos en el Caribe y generan preocupación internacional por la creciente tensión regional.

Díaz-Canel advierte: “Cuba se defenderá hasta morir”

Se han revelado nuevas declaraciones de Donald Trump en donde amenaza con una posible intervención en Cuba, por lo que el Pentágono ya prepara un plan militar por si se cumplen las órdenes del mandatario estadounidense al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Las amenazas de Tru,p se dan en medio de la grave crisis económica que vive Cuba, agravada por sanciones estadounidenses y un bloqueo de combustible, mientras el régimen de Miguel Díaz-Canel enfrenta crecientes presiones internas y externas.

Pero ante las amenazas de Trump, el mandatario cubano respondió con firmeza a las amenazas de Trump asegurando que su nación está preparada para resistir “hasta la muerte” cualquier agresión estadounidense y que cualquier invasor chocaría con una “resistencia inexpugnable”.

Cuba es una nación fallida y vamos a hacer esto, y podríamos pasar por Cuba una vez que terminemos con esto, pero Cuba es una nación que ha sido horriblemente administrada durante muchos años por Castro. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Aunque de momento se tratan de planes de contingencia y no de una operación inminente, las palabras deDonald Trump reactivan el recuerdo de intervenciones pasadas en el Caribe y generan preocupación en la región, donde Rusia y China mantienen presencia en la isla

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras Miami y sectores anticastristas en Florida celebran las duras posturas de Trump contra el régimen cubano.

Por ahora, el Pentágono no ha confirmado acciones concretas militares en contra de Cuba, pero las amenazas de Trump aumentan las tensiones entre Washington y La Habana.