El gobierno de Estados Unidos dio un plazo de dos semanas a Cuba para liberar a los presos políticos como “gesto de buena voluntad” si no quiere enfrentar consecuencias.

De acuerdo con el medio USA Today, el gobierno de Donald Trump ha señalado que Cuba tiene que aprovechar la pequeña oportunidad que tiene para llegar a un acuerdo antes de que su situación empeore.

Estados Unidos exigió libertad de presos políticos a Cuba en reunión secreta

Funcionarios de Estados Unidos se reunieron de manera secreta con el gobierno de Miguel Díaz-Canel el pasado 10 de abril en La Habana, donde pidieron la libertad de varios presos políticos.

De acuerdo con el medio estadounidense, entre los nombres que compartió el gobierno de Trump para su liberación, se encuentran los artistas de oposición cubanos:

Manuel Otero Alcántara

Maykel Osorbo

Ambos condenados en 2022 por su relación con el movimiento de San Isidro, formado en 2018 en La Habana para protestar contra la censura estatal, particularmente contra el Decreto 349 que limita la libertad artística.

Durante el mismo viaje, un funcionario del Departamento de Estado se reunió con el nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien posteriormente intentó hacer llegar una carta a la Casa Blanca a través del empresario Roberto Carlos Chamizo Gonzalo.

Cabe señalar que durante la reunión secreta del 10 de abril, también se habló sobre llevar la red de internet de Starlink de Elon Musk a Cuba.

Sin embargo, Cuba deberá implementar las reformas necesarias para que su economía sea atractiva para la inversión extranjera; además de compensar a las empresas estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados.

Estados Unidos no descarta intervención militar en Cuba

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos señaló, a través de un comunicado, que Donald Trump no descarta una resolución diplomática; sin embargo, no descarta la intervención militar.

Si bien el presidente estadounidense se comprometió a buscar una solución diplomática, ha reiterado que “no permitirá” que la isla se hunda en lo que considera sería “una grave amenaza para la seguridad nacional”.

Asimismo, el presidente ha expresado que sería un “honor” tomar Cuba luego de que termine el conflicto con Irán.