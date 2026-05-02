El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel ha advertido a su homólogo, el mandatario Donald Trump que no se rendirán ante amenazas militares.

“La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación. Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional”. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

Esto tras los recientes dichos de Donald Trump que de forma irónica dijo que Estados Unidos podría “tomar el control inmediato” de Cuba, así como llevar a cabo un intervención militar.

El presidente de EE.UU eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes.



La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 2, 2026

Canciller cubano también responde amenazas de Trump

La postura de Cuba a las amenazas de Trump, también llegaron por parte de su canciller Bruno Rodríguez asegurando que los cubanos “no nos dejamos amedrentar”.

“Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo”, dijo Bruno Rodríguez en referencia a las movilizaciones que se han dado en contra de los dichos de Trump.

Asimismo, Bruno Rodríguez dijo que “la nueva amenaza es clara y directa de agresión militar”, por lo que “eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera”.

Congresista de Estados Unidos también amenaza a Cuba

Ante la tensión política entre Estados Unidos y Cuba, un congresista se suma a la amenaza del presidente Trump hacia la isla.

Pues en respuesta a Díaz-Canel, el congresista republicano de origen cubano, Carlos A. Giménez atacó la “dictadura” en Cuba asegurando que les queda poco.

“A su dictadura le queda poco. Saludos desde Washington”, escribió Carlos A. Giménez.

Palabras que mantiene Carlos A. Giménez, quien ha mostrado una postura ante el fin del régimen en Cuba, por lo que incluso a defendido la presión económica que ejerce Estados Unidos en la isla.