Donald Trump afirmó durante su más reciente discurso, que Estados Unidos tomará el control de Cuba “casi de inmediato”.

Durante una cena privada en West Palm Beach, Miami, el presidente Donald Trump amenazó con que el siguiente objetivo tras finalizar la guerra con Irán, podría ser la isla de Cuba.

Trump amenaza a Cuba con movilización de portaviones de Estados Unidos; asegura provocará la rendición inmediata de la isla

Durante su participación en un foro de inversión en West Palm Beach, Miami, el presidente Trump delineó nuevamente una actitud beligerante hacia Cuba, asegurando que podría tomar el control de la isla “casi de inmediato”.

Según Trump, una vez lograda la victoria contra Irán movilizaría a uno de sus portaaviones que actualmente se encuentran apostados en Medio Oriente hasta el Caribe. Insinuando, incluso, la posibilidad de que sea el USS Abraham Lincoln.

Esto con la intención de ordenar detenerlo justo frente a las costas de Cuba y así intimidar al gobierno del régimen castrista.

Una vez esto, aseguró que Cuba “le daría las gracias” y ordenarían la rendición inmediata ante Estados Unidos.

“De regreso de Irán, haremos que uno de nuestros enormes portaviones, quizá el USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, se aproxime a Cuba, a unos 100 metros de la costa y digan: ‘Muchas gracias, nos rendimos’“. Donald Trump

Las palabras de Trump tiene lugar luego de la entrada en vigor de una orden ejecutiva que amplía drásticamente las restricciones económicas contra el gobierno de Cuba.

Dichas normativas castigan no solo a los altos mandos del régimen castrista, sino que amenazan con aislar financieramente a cualquier empresa o persona, nacional o extranjero, que realice acciones que impliquen el ingreso de divisas a Cuba.