El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel afirmó este jueves que una “agresión militar” de Estados Unidos contra la isla representa una posibilidad concreta en el actual contexto de tensiones bilaterales.

Durante su intervención en el acto conmemorativo por el 65 aniversario de la declaración socialista de la Revolución, Díaz-Canel describió el momento que vive Cuba como “absolutamente desafiante”, con “serias amenazas” que incluyen un posible ataque desde Washington.

“No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla.” Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

Cuba se prepara ante tensiones crecientes con Estados Unidos

El discurso de Miguel Díaz-Canel se produce en medio de un clima de alta tensión con la administración de Donald Trump, que ha endurecido su postura hacia la isla en los últimos meses.

El líder cubano insistió en que, aunque no desean el conflicto, el pueblo cubano tiene la obligación histórica de resistir cualquier intento de invasión por parte de Estados Unidos.

La conmemoración del 16 de abril de 1961, cuando Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución tras los bombardeos previos a la invasión de Bahía de Cochinos, sirvió de escenario para este mensaje de alerta y movilización.

Estas declaraciones de Miguel Díaz-Canel, buscan reforzar la unidad interna en Cuba en un contexto de dificultades económicas y presiones externas, mientras La Habana mantiene su narrativa de resistencia frente a lo que califica como “política hostil” de Washington.

Miguel Díaz-Canel advierte que la "agresión militar" de Estados Unidos a Cuba es una posibilidad (Ernesto Mastrascusa / EFE / EFE)

Con información de EFE.