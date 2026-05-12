El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, presionó al Gobierno mexicano para reforzar el combate contra los cárteles del narcotráfico en la frontera compartida.

Durante una comparecencia ante el Congreso estadounidense, Pete Hegseth afirmó que México debe “dar un paso adelante” para evitar una intervención directa de Washington.

El funcionario reconoció la cooperación de la administración de Claudia Sheinbaum con las Fuerzas Armadas mexicanas, aunque insistió en acelerar resultados contra organizaciones criminales transnacionales.

Estados Unidos endurece discurso sobre seguridad fronteriza y narcotráfico

Hegseth sostuvo que la Casa Blanca busca que México encabece el desmantelamiento de los cárteles, especialmente en regiones cercanas a la frontera suroeste estadounidense.

El funcionario reiteró que Washington considera actualmente a varios grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas, dentro de una estrategia militar enfocada en seguridad regional compartida.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos (Manuel Balce Ceneta / AP)

También destacó los patrullajes espejo realizados entre fuerzas estadounidenses y mexicanas, además del despliegue de más de 20 mil militares estadounidenses en zonas fronterizas.

La administración encabezada por Donald Trump condicionó parte de la cooperación bilateral a mayores avances mexicanos en el combate contra redes dedicadas al tráfico de drogas.

Hegseth aseguró que existe una “asociación sin precedentes” con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en tareas de seguridad estratégica.

Sin embargo, el secretario de Defensa insistió en que los resultados deben mostrarse con mayor rapidez para disminuir el tráfico ilegal y fortalecer el control fronterizo conjunto.

Las declaraciones incrementaron la tensión política entre ambos países, especialmente por las advertencias estadounidenses sobre posibles acciones unilaterales contra los cárteles mexicanos.