Sanae Takaichi de 64 años, se ha convertido en la primera ministra mujer electa en Japón, haciendo historia en el país nipón.

El parlamento de Japón elige a Sanae Takaichi como primera ministra

Japón ha elegido a Sanae Takaichi como la primer primera ministra mujer del país este martes 21 de octubre, cuya celebración explotó en aplausos en el parlamento del país asiático.

Sin embargo, se han lanzado duras críticas a Sanae Takaichi tras ser electa como la primera ministra de Japón y no por el hecho de ser mujer, sino porque pertenece a un partido de ultraderecha, es decir que:

No apoya la diversidad ni la igualdad de género

Apoya la sucesión exclusivamente masculina de la familia imperial

Se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo

Tampoco apoya el permitir apellidos separados para parejas casadas

Sanae Takaichi es la primera mujer electa como primera ministra de Japón (Eugene Hoshiko, Pool / AP Photo / AP)

Sanae Takaichi reemplaza a Shigeru Ishiba, quien duró solo un año como primer ministro de Japón , renunció junto a su gabinete más temprano este martes 21 de octubre, por lo que la victoria de Takaichi llega con 237 votos del parlamento; cuatro más que la mayoría.

Por su parte, Yoshikoo Noda, líder del partido de oposición: El Partido Democrático Constitucional de Japón, solo obtuvo 149 votos

Por lo que el ascenso de Sanae Takaichi como primer ministra de Japón, pone fin al vacío político de tres meses y las disputas desde la derrota electoral del Partido Liberal Democrático en julio, y se espera que más tarde este día, presente a su gabinete.

“La estabilidad política es esencial en este momento. Sin estabilidad, no podemos impulsar medidas para una diplomacia o economía fuerte”. Sanae Takaichi

