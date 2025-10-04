Sanae Takaichi, ex ministra de Seguridad Económica, se impuso como líder de su partido y con ello se perfila para ser la primera mujer en ser electa Primera Ministra de Japón.

Así ocurre debido a que este sábado 4 de octubre, se alzó con la victoria en la segunda vuelta de la votación interna del Partido Liberal Demócrata (PLD), el partido gobernante en Japón.

Con ello y a reserva de ciertos detalles que ocurrirán en las siguientes horas, Sanae Takaichi se perfila para erigirse como la primera mujer en ser electa Primera Ministra de Japón.

Japón tendrá a su primera mujer en ser electa Primera Ministra tras victoria partidista de Sanae Takaichi

Japón podría estar a punto de tener su primera mujer como Primera Ministra, debido a que la ex ministra de Seguridad Económica, Sanae Takaichi, se perfile para ocupar el cargo.

Lo anterior debido a que la funcionaria conservadora que es reconocida por sus posturas nacionalistas, fue elegida como la nueva líder del PLD, el partido gobernante en Japón.

De acuerdo con los reportes, Sanae Takaichi superó al ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi en el balotaje de una votación interna del partido que se realizó este 4 de octubre.

Dado que el PLD es con una gran diferencia el instituto partidista más grande en la Cámara de Representantes —responsable de elegir al líder nacional— Sanae Takaichi despunta como la gran favorita.

Cabe destacar que aún se debe llevar a cabo la votación parlamentaria en la que se definirá el futuro del liderazgo en el gigante asiático, misma que se reporta, se celebrará a mediados del mes de octubre.

Sin embargo, además de contar con la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes, el PLD llegará fortalecido a la votación porque se reporta una gran división en la oposición.

¿Quién es Sanae Takaichi? Se perfila como la primera mujer en ser electa Primera Ministra de Japón

A la espera de la votación parlamentaria y ante la renuncia de Shigeru Ishiba que dejó el cargo tras perder la mayoría parlamentaria, el PLD perfil a Sanae Takaichi como la primera mujer en ser electa Primera Ministra de Japón.

Identificada con un perfil conservador, Sanae Takaichi se caracteriza por ser partidaria de la expansión económica con críticas constantes al Banco Central y una narrativa de reconstrucción partidista.

Hacia el exterior, la eventual Primera Ministra de Japón no ha dudado en tensionar los vínculos con Corea del Sur y China al reafirma soberanía nacional que podría demostrar en una próxima reunión con Donald Trump.

Destacada por tener una vocación ideológica, Sanae Takaichi ha declarado admiración por Margaret Thatcher, de quien copió la seguridad económica nacional como una acción prioritaria.