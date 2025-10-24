La Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi ha dado mucho de qué hablar, no tanto por su gestión inicia o políticas, sino por sus gustos, como el hecho de tener un Toyota Supra de 1991.

Los fans de los autos clásicos han destacado cómo Sanae Takaichi aún conserva el Toyota Supra que compró en 1991 con sus ahorros.

Sanae Takaichi con su Toyota Supra en 1991 (@wanganmidnightjp)

Sanae Takaichi aún tiene su Toyota Supra de 1991

Aunque por cuestiones de seguridad, Sanae Takaichi ya no usa tanto su Toyota Supra de 1991, la Primera Ministra de Japón aún conserva el vehículo.

De hecho Sanae Takaichi estuvo manejando su Toyota Supra de 1991 por casi 30 años, manteniendo muy bien su funcionamiento, aunque con el desgaste de la edad.

Su Toyota Supra es uno color blanco con un motor 2.5 turbo de 280 CV, y código interno 1JZ-GTE. Mientras que sus interiores son sintéticos color burdeos.

En su momento, se trataba de uno de los deportivos más populares y codiciados en Japón, costando alrededor de 4.3 millones de yenes, unos 500 mil pesos de la época.

Muchos han interpretado el gesto de Sanae Takaichi con su auto como una muestra de fidelidad y sencillez, pues la mayoría de políticos del mundo prefieren autos oficiales ostentosos.

Toyota Supra de Sanae Takaichi en museo de Toyota Nara (Nara Toyota TV)

El Toyota Supra de Sanae Takaichi fue restaurado en 2023

Dada la popularidad del Toyota Supra de Sanae Takaichi, la misma marca automotora de Japón se ofreció a restaurar la unidad en el 2023.

Sanae Takaichi, que ya era una funcionaria reconocida en Japón, llegó a la concesionaria de Nara manejando su Toyota Supra de 1991.

Curiosamente, fue el mismo lugar donde compró su automóvil hace más de 30 años, donde contó la historia de cómo lo adquirió ahorrando su sueldo de la época.

El vehículo mostraba claros signos de desgaste por el tiempo, aunque nada que fuera imposible, debido a que las partes importantes, como el motor, suspensión y demás, se mantenían muy bien.

La hora Primera Ministra de Japón agradeció el gesto de Toyota, en una ceremonia donde les dejó su amado vehículo para que lo cuidaran.

De momento su Toyota Supra se encuentra en el museo de la misma concesionaria de Toyota en Nara; aunque ella conserva las llaves.