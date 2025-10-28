La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, podría nominar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz, aseguró la Casa Blanca.

Esto luego de que Sanae Takaichi y Donald Trump sostuvieran en Tokio un encuentro diplomático hoy lunes 27 de octubre de 2025, en donde firmaron un acuerdo sobre minerales y tierras raras.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Andrew Harnik / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

Sanae Takaichi nominaría a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz

La noche de este lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló que Sanae Takaichi estaría dispuesta a nominar a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz.

Esto luego de que Karoline Leavitt retomó unas palabras emitidas por la primera ministra de Japón, quien señaló que “en tan poco tiempo, el mundo ha comenzado a disfrutar de más paz”.

Así, la funcionaria dejó entrever que tras la reunión que sostuvieron Sanae Takaichi y Donald Trump, la primera ministra de Japón podría apoyar una postulación de Trump al Nobel de la paz.

Además, Sanae Takaichi aseguró tras su encuentro con Donald Trump que buscaría “alcanzar una nueva edad de oro” con Estados Unidos, destacando que para Japón se trata de una alianza “al más alto nivel”.

Ambas naciones habrían coincidido en diversos temas, por lo que ambos mandatarios coincidieron en que, con acuerdos de cooperación, Japón y Estados Unidos se vuelven “más fuertes y prósperos”.