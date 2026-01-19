La primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi dio a conocer este lunes 19 de enero que disolverá el parlamento y convocará a elecciones el próximo 8 de febrero.

“Me juego mi futuro político como primera ministra en estas elecciones. Quiero que el público juzgue directamente si me confiará la gestión del país.” Sanae Takaichi, Primera Ministra de Japón

Takaichi disolverá el parlamento y llevará a Japón a elecciones para buscar respaldo a su estrategia de gastos

Este lunes 19 de enero, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi ha sorprendido a todos al revelar que disolverá la cámara baja de Japón, mejor conocida como el parlamento y convocará a elecciones el próximo 8 de febrero.

De acuerdo con los expertos, Takaichi busca reforzar su mandato y el apoyo en sus planes de gasto público, recortes de impuesto y una nueva estrategia de seguridad.

En la rueda de prensa a la que convocó para anunciar sus planes, también prometió suspender por dos años un impuesto del 8% al consumo de alimentos.

También dio a conocer que entre sus planes de gasto está el crear empleos e impulsar el gasto de los hogares, así como aumentar otros ingresos fiscales.