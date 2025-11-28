Maki Otsuki, conocida por interpretar el primer ending de One Piece, fue retirada del escenario en medio de un concierto en China debido a las tensiones diplomáticas de este país con Japón.

La polémica surgió luego de que Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, sugiriera que el gobierno podría enviar una intervención militar si se desata el conflicto entre China y Taiwán.

China y Japón elevan tensión por declaraciones de la ministra Sanae Takaichi (Michelle Rojas)

Bajan del escenario a Maki Otsuki en Shanghái tras tensiones diplomáticas entre China y Japón

La cantante Maki Otsuki se encontraba dando un concierto en Shanghái cuando de pronto le cerraron el micrófono, apagaron las luces y la bajaron del escenario, esto desató alboroto entre los asistentes.

Elementos del staff subieron al escenario y se observa que le comentan algo a Maki Otsuki, quien, desconcertada, baja su micrófono y sin dar explicaciones se retira de su concierto en China.

🚨 LO ÚLTIMO: La cantante Maki Otsuki (Ending 1 de One Piece) fue sacada del escenario a mitad de su show en Shanghái. 🇨🇳🚫



🛑 El gobierno chino ordenó detener el evento repentinamente, prohibiendo la actuación de artistas japoneses.



⚡️ El motivo: Tensiones diplomáticas tras… pic.twitter.com/9wjkZjI1xM — Fuji News (@FujiNews_) November 28, 2025

Esto se dio luego de que la primera ministra de Japón declarara que, de darse un conflicto entre China y Taiwán, intervendría militarmente en apoyo a Taiwán, que busca independizarse desde hace décadas.

China reaccionó con dureza a las declaraciones de la ministra japonesa acusando que Japón estaría enviando una idea equivocada a las fuerzas separatistas de Taiwán .

La cancelación de la cantante japonesa Maki Otsuki en China no fue la primera, pues el gobierno chino habría ordenado un bloqueo cultural ante las declaraciones sobre Taiwán.

Otros artistas cancelados fueron: