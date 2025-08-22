En Japón se está buscando nada más ni menos que tener un límite de uso del smartphone con el objetivo de evitar tantos problemas de salud.

Medida de un límite de uso del smartphone para evitar tantos problemas de salud en Japón que entre los internautas ya ha recibido muchas críticas, pues no sería realista.

Este sería el límite de uso del smartphone para evitar tantos problemas de salud que propuso una ciudad en Japón

En la ciudad de Toyoake, en el centro de Japón, el alcalde de la localidad, Masafumi Koki de 34 años de edad, ha lanzado la propuesta de poner un límite de uso del smartphone con el fin de evitar tantos problemas de salud, dicha orden plantea:

“Los estudiantes de primaria deberán evitar el uso de los celulares después de las 9:00 pm y se aconseja a estudiantes de secundaria y mayores a no utilizarlos después de las 10:00 pm. La propuesta tiene como objetivo prevenir el uso excesivo de dispositivos que causen problemas de salud física y mental (...) incluidos problemas de sueño. Asimismo se les pedirá a los locatarios de la ciudad de Japón que como usuarios de teléfonos inteligentes limiten el tiempo que les dedican a dos horas diarias fuera del entorno laboral o escolar”. Propuesta para imitar uso de smartphones en Japón

Pese a esta propuesta para limitar el uso del smartphone y evitar tantos problemas de salud en Japón, por ahora, no se prevén sanciones.

Así como el alcalde precisó que este límite no será obligatorio, pues “reconoce que los smartphones son útiles e indispensables en la vida diaria”.

Smartphone (Unsplash)

Usuarios critican que límite al uso del smartphone para evitar problemas de salud en Japón no sería una propuesta realista

Ante la búsqueda de limitar el uso del smartphone para evitar tantos problemas de salud en Japón, los usuarios ya han reaccionado.

Asegurando que la propuesta de imitar el uso del smartphone para evitar tantos problemas de salud en Japón no es realista.

Argumentando que es imposible de aplicar: “entiendo su intención, pero el límite de dos horas es imposible”, “en dos horas ni siquiera puedo leer un libro o ver una película”, son alguno de los comentarios que surgieron.

Asimismo, otros más opinaron que el tiempo del uso del smartphone debería ser una decisión familiar.

Smartphone (Unsplash)

Con información de AFP.