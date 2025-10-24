Sanae Takaichi, la Primera Ministra de Japón, ha cautivado al mundo por su curiosa personalidad, siendo gran fan de Black Sabbath y el heavy metal, como lo reconoció en el podcast de Babymetal.

Antes de ser nombrada Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi fue invitada al podcast de Babymetal donde habló de su pasado como baterista, del heavy metal y Black Sabbath.

Sanae Takaichi es la primera mujer electa como primera ministra de Japón (Eugene Hoshiko, Pool / AP Photo / AP)

Sanae Takaichi le confesó a Babymetal que escucha Black Sabbath desde la primaria

Durante la entrevista en el podcast de Babymetal, Sanae Takaichi reconoció que es fan de Black Sabbath y el heavy metal desde que estaba en la primaria.

Sanae Takaichi señaló que en esa época escuchó en su lanzamiento los álbumes “Paranoid” y “Sabbath Bloody Sabbath” de Black Sabbath.

Algo que sorprendió a las integrantes de Babymetal. Asimismo la Primera Ministra señaló que posteriormente aprendió a tocar el bajo y el teclado.

Además de que entre sus bandas favoritas también están Deep Purple, Riot, Rolling Stones, UFO, Rainbow, Iron Maiden y X-Japan.

De este último, se declara gran admiradora de su líder y baterista, Yoshiki, siendo una de sus inspiraciones para aprender a tocar la batería en la preparatoria.

Aún más, en esa época fue parte de una banda de rock y metal, la cual tocaba covers de distintas bandas, principalmente de Rolling Stones.

Sanae Takaichi (The Japan Times)

Sanae Takaichi era considerada una “delincuente” por escuchar a Black Sabbath

Algo que le parece curioso a Sanae Takaichi, y que compartió en el podcast de Babymetal, es que daba la impresión de ser una “delincuente” por escuchar Black Sabbath.

A esto se le suma que Sanae Takaichi también es fan de las motocicletas, teniendo una en su juventud, lo cual en Japón se relacionada con la delincuencia juvenil y las bandas.

Incluso le mencionó a Babymetal que en una ocasión un hombre “tipo delincuente” se le acercó para pedirle que tocara el teclado en su banda, la cual en su propias palabras “era realmente mala”.

No obstante, la Primera Ministra de Japón solo gustaba de dicha música y vehículos; pero no comulgaba con las pandillas de la época.

Al día de hoy, Sanae Takaichi sigue tocando la batería eléctrica como una forma de desahogarse, si se siente irritada por las palabras o comportamiento de las personas, principalmente su esposo.

Babymetal’s Metal Radio es el nombre del podcast de Babymetal donde entrevistan a fans “ocultos” del heavy metal, con el fin de conectar al mundo a través de la música.