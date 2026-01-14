Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, compartió que evalúa la posible disolución del parlamento nipón para adelantar las elecciones.

Así lo aseguraron el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de la Innovación (Ishin), quienes además resaltaron que la propuesta será llevada a la sesión ordinaria de su congreso el próximo 23 de enero.

De ser disuelto el parlamento, las elecciones en Japón se realizarán entre el 8 y el 15 de febrero de 2025, de acuerdo con la agencia de noticias Kyodo.

Primera ministra de Japón planea disolver el parlamento el 23 de enero

Shunichi Suzuki, secretario general del PLD, aseguró a medios que la primera ministra Takaichi expresó su intención de disolver “inmediatamente” el parlamento el próximo 23 de enero; esto en reunión con los líderes de Ishin:

Hrofumi Yoshimura

Fumitake Fujita

“La primera ministra comunicó su intención de disolver la Cámara de Representantes durante la sesión ordinaria de la Dieta (el parlamento)” Shunichi Suzuki

Por su parte, Yoshimura resaltó que será el lunes 19 de enero cuando la primera ministra de Japón explique su decisión de disolver el parlamento en rueda de prensa.

Disolución del Parlamento adelantará elecciones en Japón

De acuerdo con medios locales, si el parlamento es disuelto el 23 de enero próximo, las elecciones tendrán que ser adelantadas.

Con la disolución el 23, las campañas tendrían que iniciar entre el 27 de enero y el 3 de febrero.

Asimismo, las elecciones se llevarían a cabo el 8 o el 15 de febrero, es decir que las elecciones que se dará solo 4 meses después del inicio del mandato de Takaichi, tendrán poco más de un mes para su organización y aplicación.