El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, felicitó a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Sanae Takaichi es la primera mujer ministra en la historia de Japón, recientemente nombrada.

Ebrard dijo que trasmitió las felicitaciones y los mejores deseos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Marcelo Ebrard realiza gira de trabajo en Japón para promover negocios en ciencia y tecnología

Marcelo Ebrard se encuentra de gira de trabajo en Japón donde promociona las oportunidades para hacer negocios en México.

El titular de Economía invitó a los empresarios y quienes se desarrollan en la industria de la ciencia y tecnología a mirar hacia México.

En Kioto, invitó al Science and Technology in Society (STS) edición América Latina y el Caribe, que se llevara a cabo en Cuernavaca, Morelos.

Marcelo Ebrard dijo que desde Japón ven a México con mucho interés por las oportunidades que se construye en este año y en los próximos.

Sanae Takaichi se reúne con Donald Trump

A inicio de la semana, Sanae Takaichi tuvo otro encuentro importante y este fue con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ambos mandatarios hicieron varios acuerdos de cooperación en materia de militar, minerales críticos y tierras raras.

Ambos estuvieron en un portaaviones de la base naval estadounidense en la ciudad de Yokusaka.