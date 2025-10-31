El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, felicitó a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.
Sanae Takaichi es la primera mujer ministra en la historia de Japón, recientemente nombrada.
Ebrard dijo que trasmitió las felicitaciones y los mejores deseos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Marcelo Ebrard realiza gira de trabajo en Japón para promover negocios en ciencia y tecnología
Marcelo Ebrard se encuentra de gira de trabajo en Japón donde promociona las oportunidades para hacer negocios en México.
El titular de Economía invitó a los empresarios y quienes se desarrollan en la industria de la ciencia y tecnología a mirar hacia México.
En Kioto, invitó al Science and Technology in Society (STS) edición América Latina y el Caribe, que se llevara a cabo en Cuernavaca, Morelos.
Marcelo Ebrard dijo que desde Japón ven a México con mucho interés por las oportunidades que se construye en este año y en los próximos.
Sanae Takaichi se reúne con Donald Trump
A inicio de la semana, Sanae Takaichi tuvo otro encuentro importante y este fue con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Ambos mandatarios hicieron varios acuerdos de cooperación en materia de militar, minerales críticos y tierras raras.
Ambos estuvieron en un portaaviones de la base naval estadounidense en la ciudad de Yokusaka.