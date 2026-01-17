Extraditan a “Kung Fu Panda” de México a Estados Unidos por narcotráfico

Roberto Nájera Gutiérrez, alías El Kung Fu Panda o La Gallina, considerado “un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, fue extraditado de México a Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Según sostuvo la fiscal de justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, el líder criminal enfrentará cargos de tráfico de cocaína gracias al combate al narcotráfico promovido por Donald Trump.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump y a nuestros valientes agentes de la DEA, los cárteles ya no son libres de importar veneno a nuestras comunidades”

Trump pidió a Pam Bondi resultados contra sus rivales; borró el mensaje después (Especial)

“Kung Fu Panda” se declara inocente de tráfico de cocaína en Estados Unidos

Sobre la extradición de “Kung Fu Panda”, el Departamento de Justicia informó que el acusado se declaró inocente de un cargo federal de conspiración para fabricar y distribuir cocaína en el Distrito Norte de Georgia.

En el informe, la fiscal Pam Bondi agradeció “el trabajo de nuestra Oficina de Asuntos Internacionales que aseguró la extradición” de “Kung Fu Panda”, al cual señaló de narcoterrorista.

Como parte de la investigación, se indica que “Kung Fu Panda” es supuestamente responsable de distribuir cantidades masivas de cocaína desde América del Sur y a través de México.

En específico, se le acusa de dirigir el transporte de cantidades de varios kilogramos de cocaína en barco, pasando por los países latinoamericanos:

Colombia

Ecuador

Honduras

Guatemala

Las pesquisas señalan que una vez que las drogas estaban en Centroamérica, fueron contrabandeadas a través de la frontera guatemalteca hacia México, para posteriormente trasladarla a Atlanta, Chicago, Florida, Nueva York y California.