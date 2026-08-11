La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) haya aceptado cambios a los lineamientos para la defensa de las audiencias, al considerar que representan un avance democrático para México.

“Ya aceptó la cámara que no hay ningún problema. Habrá algunos que no estén de acuerdo. es un avance muy importante.” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de este martes 11 de agosto, Sheinbaum destacó que uno de los principales acuerdos fue aclarar el tema de las multas contempladas en la propuesta de los derehos de las audiencias, por lo que la mandataria sostuvo que el objetivo de las nuevas reglas no es censurar a los medios de comunicación.

Sheinbaum destaca defensor de audiencias y códigos de ética

La presidenta explicó que los lineamientos para los derechos de las audiencias buscan que los medios de radio y televisión cuenten con un código de ética y una persona defensora de las audiencias.

De esta manera, los ciudadanos podrán presentar quejas ante el medio cuando consideren que fueron aludidos sin fundamento o que se vulneró su derecho a recibir información.

Sheinbaum aseguró que la regulación coloca a México en una posición importante a nivel internacional e incluso calificó los lineamientos como únicos en el mundo; también recordó que la protección de los derechos de las audiencias no es una iniciativa exclusiva de su gobierno.

La propuesta permanece en consulta pública hasta el 21 de agosto, en donde el proceso contempla recibir opiniones de ciudadanos, especialistas y representantes de la industria antes de definir la versión final de los lineamientos de los derechos de las audiencias, reiterando que no es censura a medios de comunicación y prensa.