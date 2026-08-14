Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no sancionará a medios de comunicación por sus contenidos, defendiendo la libertad de expresión frente a las críticas surgidas tras la conferencia Derecho de Réplica.

“¿Cómo es posible esta campaña tremenda de que la presidenta es una autoritaria y la gente piensa esto? Y ni si quiera lo vamos a hacer eh, no vamos a sancionar a ningún medio de comunicación por engañar a las audiencias” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 14 de agosto, la presidenta de México rechazó que exista una intención de censura en Derecho de Réplica y cuestionó las versiones que la señalan como autoritaria.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum subrayó que la ley solo establece la figura del defensor de audiencias y un código de ética, mecanismos que no implican sanciones ni restricciones editoriales.

Sheinbaum asegura que “No vamos a sancionar a ningún medio”

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una intención de censurar a los medios de comunicación defendiendo el derecho de las audiencias, también cuestionó las versiones que la señalan como una gobernante autoritaria.

“Por fortuna, fíjense lo que piensa la gente ¡es increíble!, ¿Cómo es posible esta campaña tremenda de que la presidenta es una autoritaria y la gente piensa esto? Y ni si quiera lo vamos a hacer eh, no vamos a sancionar a ningún medio de comunicación por engañar a las audiencias, lo único que dijimos de acuerdo con la ley es: ten un defensor de audiencias y un código de ética” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En ese contexto, aseguró que su administración no busca imponer sanciones por la información publicada, asegurando que “No vamos a sancionar a ningún medio de comunicación por engañar a las audiencias”.

Sheinbaum explicó que lo establecido por la ley es que los medios cuenten con un defensor de audiencias y un código de ética, mecanismos que, dijo, no implican censura.

Incluso señaló que cada medio puede establecer libremente sus propios criterios editoriales en su código de ética. “Solo informa”, remató la presidenta.

“Ese es tu código de ética, que la gente lo conozca, nadie te va a sancionar porque digas mentiras todos los días, solo informa.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sus declaraciones ocurren después de que Carmen Aristegui y otros periodistas cuestionaran las medidas planteadas durante la conferencia Derecho de Réplica.

Pues en dicha conferencia de prensa se presentó una supuesta lista negra atribuida a Luisa Alcalde, por lo que el tema ha generado un nuevo debate sobre libertad de expresión, regulación de medios y derecho de las audiencias en México.