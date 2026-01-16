La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista persecución política contra Ricardo Salinas Pliego, luego de que el empresario denunciara ante la CIDH hostigamiento administrativo y uso político del aparato fiscal.

“No hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano sino sencillamente un requerimiento del SAT que ya la Suprema Corte de Justicia dijo que son válidos” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum subrayó que el caso de Salinas Pliego responde al adeudo de 51 mil millones de pesos con el SAT, validado por la Suprema Corte, y recordó que el pago puede realizarse en plazos.

No hay persecución ni violación de derechos de Salinas Pliego, asegura Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum negó que haya existido alguna violación a los derechos humanos de Ricardo Salinas Pliego y menos una persecución política, como acusó al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

La presidenta señaló que las acusaciones que lanzó el empresario se deben a su negativa de cumplir con los requerimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, resaltó que Ricardo Salinas Pliego debe de cumplir con el pago de 51 mil millones de pesos tras agotar todos los recursos legales, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las solicitudes de pago son válidas.

Ricardo Salinas Pliego puede pagar a plazos deuda del SAT, asegura Sheinbaum

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que Ricardo Salinas Pliego ya recibió la notificación sobre el requerimiento de su pago por lo que ahora “estamos esperando a ver qué pasa”.

Asimismo, reiteró que las empresas con adeudos tienen un plazo legal para acudir ante el SAT para realizar su pago y recordó que éste no tiene que ser completo, pues aún puede acordar hacer sus pagos a plazos.