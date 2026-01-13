¿Quién es Pedro Vaca? Continúa leyendo para conocer todo acerca de este abogado colombiano con especialización en derecho constitucional y una maestría en derecho, cuya trayectoria se ha centrado en la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos.

¿Quién es Pedro Vaca?

Pedro José Vaca Villarreal es un abogado colombiano especializado en derechos humanos, reconocido internacionalmente por su trabajo en defensa de la libertad de expresión. Desde octubre del 2020 se desempeña como Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un cargo clave dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos encargado de promover y proteger el derecho a la libertad de expresión en los países de las Américas.

¿Qué edad tiene Pedro Vaca?

No se cuenta con información disponible sobre la edad de Pedro Vaca, pues los detalles públicos se centran en su vida académica y trayectoria.

¿Pedro Vaca tiene esposa?

Se desconoce cuál es la situación sentimental de Pedro Vaca, por lo que se desconoce si tiene esposa o no.

¿Qué signo zodiacal es Pedro Vaca?

Al desconocerse la fecha exacta de nacimiento de Pedro Vaca, se desconoce cuál es el signo zodiacal de Pedro Vaca.

¿Pedro Vaca tiene hijos?

No hay datos públicos confiables que confirmen si Pedro Vaca tiene hijos; los detalles sobre su vida familiar no han sido difundidos en fuentes oficiales relevantes.

¿Qué estudió Pedro Vaca?

Pedro Vaca estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Además, cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y una maestría en Derecho por la misma universidad, lo que ha proporcionado una sólida base jurídica para su trabajo en derechos humanos.

¿En qué ha trabajado Pedro Vaca?

Pedro Vaca ha desarrollado una trayectoria especializada en derechos humanos y libertad de expresión, tanto en el ámbito de organizaciones de la sociedad civil como en sistemas internacionales, ocupando cargos como: