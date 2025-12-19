La cena de Navidad de Ricardo Salinas Pliego con Donald Trump sigue dando de qué hablar pues aseguran que en realidad pagó una membresía para el encuentro de “relaciones públicas masivas”, aunque él asegura que fue una inivtación del presidente de Estados Unidos y su esposa Melania Trump.

En redes sociales aseguran que Ricardo Salinas Pliego pagó 100 mil dólares, equivalente a casi dos millones de pesos para el encuentro y que no fue alguien destacado sino uno más.

En el encuentro participaron 850 y Ricardo Salinas Pliego habría comprado la membresía 342 que también incluyó la visita a jugar golf en Mar-a-Lago, en Florida.

Ricardo Salinas Pliego niega que haya pagado por cena con Trump; acusa a Jesús Ramírez Cuevas de difundir rumor

Ricardo Salinas Pliego acusó a Jesús Ramírez Cuevas de difundir el rumor de que su lugar en la cena de Donald Trump fue comprado.

Aseguró que tiene el correo y que con eso derribaría el rumor difundido, no obstante, publicó una imagen de la invitación hecha por el presidente Donald Trump y su esposa.

Invitación de Donald Trump a Ricardo Salinas Pliego (Ricardo Salinas Pliego vía X)

Dicha invitación está en verde con letras doradas y el sello del gobierno de Estados Unidos.

También dejó ver que está pendiente de publicar la foto con Donald Trump. En horas anteriores solo compartió una foto con Christopher Landau, subsecretario de Estado, y otra de Donald Trump a lo lejos.

Salinas Pliego asegura que pagará los impuestos que le cobrará el SAT en 2026

En ese contexto, durante la conferencia mañanera de este 19 de diciembre se informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobrará 51 mil millones de pesos a Grupo Salinas.

En ese sentido Ricardo Salinas Pliego dijo “pagamos y listo” y se lanzó contra Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT al decir que tiene cola que le pisen.