Ricardo Salinas Pliego compartió que terminó su reunión en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington tranquilo porque en el gobierno de Donald Trump “se respira con libertad”.

“Me voy con optimismo porque aquí con el gobierno de Trump hay un nuevo aire político donde se respira más libertad” Ricardo Salinas Pliego

Tras presentar su denuncia contra Estado Mexicano por acoso y persecución ante la CIDH, el empresario señaló que se siente optimista y con “la seguridad de que sí hay una forma de recuperar a México de manos de los corruptos”.

Sin embargo, lo que más resaltó es que en Estados Unidos hay “un nuevo aire político” debido a las políticas de baja en los impuestos.

Salinas Pliego: Se respira libertad en gobierno de Trump por baja en los impuestos

Ricardo Salinas Pliego aseguró que la libertad que se respira en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump se debe, sobre todo, a la baja en los impuestos que inició su administración.

De acuerdo con el empresario dueño de Grupo Salinas, la desregulación y la baja de los impuestos debería ocurrir en otros países, incluido México.

“El tema de la libertad, la desregulación, la baja de los impuestos es una cosa muy importante aquí en Estados Unidos que está pasando y que se tiene que traspasar a otros países” Ricardo Salinas Pliego

Terminé mis juntas en Washington, D. C., y me voy con mucho optimismo y la seguridad de que sí hay una forma de recuperar a México de manos de los corruptos. ¿Se apuntan? 🇲🇽💪😎 pic.twitter.com/7f638wssDf — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 15, 2026

Esto en el marco de su deuda fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de más de 51 mil millones de pesos.

Ricardo Salinas Pliego interpuso denuncia en CIDH contra Estado mexicano; debe 51 mil millones de pesos al SAT

Ricardo Salinas Pliego interpuso una denuncia contra el Estado mexicano por acoso y persecución al considerar que es perseguido por tener una voz disidente.

De acuerdo con el empresario, el Estado usa las instituciones financieras y judiciales para perseguirlo e intentar callarlo.

Esto debido a la deuda millonaria que tiene con el SAT por el concepto de impuestos; pues en 2026, su adeudo supera los 51 mil millones de pesos.

Cabe señalar que el SAT le ha dado la posibilidad de pagar los impuestos atrasados con un descuento del 39%; sin embargo, Ricardo Salinas Pliego aún no se ha puesto al corriente con su deuda fiscal.