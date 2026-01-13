Hamás se alista para celebrar elecciones internas para definir su rumbo político y renovar su liderazgo en Gaza tras la guerra de Palestina y la muerte de varios de sus principales dirigentes.

Los reportes indican que Hamás espera que las elecciones se realicen durante los primeros meses de 2026, aunque pueden ajustarse según el conflicto que se tiene con Benjamín Netanyahu.

Hamás realizará elecciones internas para definir el rumbo político de Gaza

Hamás debe renovar su dirigencia tras la muerte de Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar en 2024, por lo que la organización, según diversas fuentes, prepara elecciones internas.

De acuerdo con la información, el proceso de elección incluye la institución de un Consejo de la Shura de 50 miembros, que determinará a los 18 miembros del Buró político y a su jefe.

Miles de palestinos regresan a Gaza tras acuerdo de paz (EFE)

Los favoritos en las elecciones internas de Hamás que definirán el rumbo de Gaza

Según medios internacionales, hay dos prospectos favoritos para tomar el control de Hamás tras sus elecciones internas; ellos son:

Khalil al-Hayya: Cercano a la dirección actual, es uno de los líderes más visibles de Hamás en los últimos años y figura como uno de los favoritos para encabezar el buró político Khaled Meshaal: Ex dirigente del buró político de Hamás, vive en el exterior y representa la dirección tradicional y de mayor reconocimiento internacional dentro de la organización

Las elecciones serán “hasta nuevo aviso” debido al conflicto armado con Israel, por lo que este proceso podría estar influenciado por negociaciones sobre alto el fuego o presiones regionales.