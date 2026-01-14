El Gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles 14 de enero de 2026 la segunda fase del plan de paz en Gaza, mediante el cual pretende mitigar las tensiones de Israel con Palestina.

Según ha dicho el presidente Donald Trump, el plan de paz en la Franja de Gaza buscará la desmilitarización del enclave palestino, así como implementar una serie de medidas como:

Creación de un gobierno tecnócrata sin Hamás

Inicio de reconstrucción bajo supervisión internacional

Hamás prepara elecciones internas para definir el rumbo político de Gaza (Abdel Kareem Hana / AP)

En esto consiste la segunda fase del plan de paz en Gaza

A tres meses de iniciar la fase de alto al fuego, el gobierno de Estados Unidos confirmó que pondrá en marcha la fase dos del plan de paz en Gaza de 20 puntos, presentado por el presidente Donald Trump.

Acorde a lo informado, esta segunda fase buscará la creación de un “comité palestino tecnocrático y apolítico”, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, encargado de gestionar los servicios públicos.

Sobre este nuevo comité, las facciones palestinas anunciaron que alcanzaron un acuerdo para su formación, sin que hasta ahora se conozcan los nombres de sus integrantes.

El grupo de Hamás ha mostrado cooperación y ha dicho estar dispuesto a transferir el poder a ese Comité que estará supervisado por una Junta de Paz presidida por Donald Trump.

Sin embargo, Hamas no ha mostrado lo mismo con respecto a uno de los puntos cruciales del plan de paz en Gaza: la desmilitarización, que incluye el desarme de todo el grupo y armas no autorizados.

Aunque autoridades estadunidenses han advertido graves consecuencias si Hamas no se desarma, el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que el desarme podría ser siempre que queden incapacitado para atacar a Israel.