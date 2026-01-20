El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazará de manera tajante la invitación de Donald Trump a la “Junta de Paz en Gaza”, de acuerdo con fuentes cercanas al mandatario.

Señalan que el gobierno encabezado por Emmanuel Macron no ve con buenos ojos el convenio que propone Donald Trump alrededor del conflicto armado en Gaza.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. (David Goldman / AP)

Francia y Emmanuel Macron cuestionan la propuesta de Donald Trump

De acuerdo con las mencionadas fuentes, Emmanuel Macron y el gobierno de Francia ponen en tela de juicio la propuesta de Donald Trump sobre la Junta de Paz en Gaza.

Emmanuel Macron considera que la Junta de Paz en Gaza, así como el documento que se firmará en la misma, van más allá del conflicto armado, trastocado la misma estructura de las Naciones Unidas.

Si bien Francia se mostraba dispuesta a arreglar el asunto entre Israel y Palestina, al revisar el convenio se determinó que este no era adecuado.

Señalan que el documento compartido a los gobiernos involucrados "plantea cuestiones de gran calado“, principalmente en los principios y estructura de las Naciones Unidas.

Algo que no se puede poner en entredicho bajo ninguna circunstancia y que no le sería posible aceptar al gobierno francés.

Emmanuel Macron (AP)

Emmanuel Macron mantiene la afiliación de Francia a las Naciones Unidas sobre la Junta de Paz en Gaza

Aunque Emmanuel Macron y Francia desean un alto al fuego entre Israel y Palestina; los intereses del país europeo ponen por encima a las Naciones Unidas.

El Ministerio de Exteriores de Francia señala la afiliación histórica que tiene Francia para con la Carta de las Naciones Unidas.

Afirmando que esta sigue siendo "piedra angular de un multilateralismo eficaz“, así como de del derecho internacional y la igualdad entre los Estados del mundo.

Sin olvidar que es la solución pacífica que prevalece sobre “la fuerza y la guerra”, es por ello que no pueden aceptar que sus cimientos sean trastocados por el convenio de la Junta de Paz en Gaza.

Hay que señalar que, hasta el momento, el contenido de dicho convenio no se ha hecho público.