La Junta de Paz en Gaza, organizada por Donald Trump, es un ente que busca resolver los conflictos en áreas afectadas, más allá de lo que sucede entre Israel y Palestina.

No obstante, el primer objetivo de la Junta de Paz en Gaza será precisamente llegar a un acuerdo entre Israel y Palestina luego de la escalada bélica desde 2023.

Palestina (EFE )

¿Quiénes están invitados a la Junta de Paz en Gaza?

Para la primera Junta de Paz en Gaza, Donald Trump invitó a los siguientes mandatarios:

Vladimir Putin, Presidente de Rusia

Mark Carney, Primer ministro de Canadá

Abdel Fattah al-Sisi, Presidente de Egipto

Javier Milei, Presidente de Argentina

Además de que se invitó a representantes de las siguientes naciones:

Jordania

Brasil

Paraguay

India

Pakistán

Alemania

Francia

Italia

Hungría

Rumania

Uzbekistán

Bielorrusia

Sin embargo, algunos países como Francia, estarían por declinar la oferta debido a la naturaleza de esta Junta de Paz.

Donald Trump y Vladimir Putin (Alexei Nikolsky / AP)

¿Quiénes integran la Junta de Paz en Gaza?

Hasta el momento, los integrantes confirmados de la Junta de Paz en Gaza:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Steve Witkoff, negociador especial de Estados Unidos

Jared Kushner, asesor financiero de Estados Unidos

Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido

Marc Rowan, CEO de Apollo Global Management

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial

Robert Gabriel, asesor en el Consejo de Seguridad Nacional

Marco Rubio (Jacquelyn Martin)

¿Cuánto cuesta participar en la Junta de Paz en Gaza?

Uno de los aspectos más polémicos de la Junta de Paz en Gaza, es que no se trata de una reunión altruista del todo, pues se cobra a los países por un puesto.

Si bien los países representantes podrán ejercer por un periodo de tres años, puede extender el mismo si donan más de mil millones de dólares en efectivo.

Una vez entregados los fondos, que debe de ser en el primer año desde la entrada en vigor de la Carta, los países tendrán un puesto permanente en la Junta de Paz en Gaza.

Todos los representantes de países podrán emitir sus voto durante las reuniones; pero el presidente de la Junta (Donald Trump en este caso), será quien apruebe las resoluciones.