El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue invitado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a integrarse a la Junta de Paz de Gaza.

Un nuevo organismo internacional que buscará supervisar la gobernanza y la reconstrucción de la Franja de Gaza, informó el Kremlin este lunes 19 de enero de 2026.

“El presidente Putin también recibió la invitación para unirse a ese Consejo de Paz”, declaró ante la prensa Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Peskov añadió que Rusia se encuentra actualmente “aclarando todos los matices” de la propuesta con Washington, sin precisar si Moscú ya ha aceptado formalmente participar en el nuevo órgano.

Trump convoca a líderes mundiales a la Junta de Paz de Gaza

La Casa Blanca anunció previamente que, como parte del plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en Gaza, se conformará un Consejo de Paz presidido por Donald Trump, encargado de supervisar tanto la administración del territorio como los esfuerzos de reconstrucción tras el conflicto.

De acuerdo con la presidencia estadounidense, varios jefes de Estado y de Gobierno ya han recibido invitaciones formales para integrarse a la Junta de Paz de Gaza.

Entre los líderes mundiales convocados se encuentran:

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía

Javier Milei, presidente de Argentina

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

Santiago Peña, presidente de Paraguay

Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto

Abdalá II, rey de Jordania

Mark Carney, primer ministro de Canadá

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia

Edi Rama, primer ministro de Albania

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría

Nicușor Dan, presidente de Rumanía

Nikos Christodoulides, presidente de Chipre

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Asesores, diplomáticos y figuras clave también fueron invitados a la Junta de Paz de Gaza

Además de mandatarios, la Casa Blanca confirmó que figuras políticas, diplomáticas y empresariales de alto nivel también fueron convocadas para participar en la Junta de Paz de Gaza, entre ellas:

Steve Witkoff

Jared Kushner

Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido

Marc Rowan, empresario

Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro

Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza

Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía

Ali Al-Thawadi, diplomático de Catar

General Hasan Rashad, director de la inteligencia de Egipto

Reem Al-Hashimy, ministra de Emiratos Árabes Unidos

Yakir Gabay, multimillonario israelí

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha detallado la fecha de instalación formal del Consejo ni el alcance exacto de sus facultades, aunque subrayó que se tratará de un mecanismo clave para el futuro político y humanitario de la Franja de Gaza.