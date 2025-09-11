Ante las diversas expresiones que se han lanzado en torno al atentado contra Charlie Kirk, el gobierno de Estados Unidos advirtió que aquellos que glorifiquen el ataque, no podrán entrar al país.

Así lo sentenció el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por medio de un mensaje en el que lamentó que haya quienes estén glorificando los hechos.

Ante ello, el funcionario advirtió que los extranjeros que difundan mensajes para enaltecer la violencia y el odio por el atentado contra Charlie Kirk, no tienen derecho de entrar al país.

Atentan contra Charlie Kirk (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Estados Unidos advierte que extranjeros que glorifiquen el atentado contra Charlie Kirk no entrarán al país

El activista y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, fue asesinado la tarde del 10 de septiembre durante un ataque armado en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos.

Por el atentado que terminó con la vida del activista, el FBI lanzó una recompensa para dar con el responsable, mientras que se ha lanzado una advertencia para quienes glorifiquen el asesinato.

Lo anterior debido a que el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, compartió un mensaje en el que advirtió por consecuencias para los extranjeros que celebren el crimen.

Y es que en la publicación, el funcionario destacó que aquellos extranjeros “que glorifican la violencia y el odio”, como afirmó, ha ocurrido durante la últimas horas, no son bienvenidos a Estados Unidos.

Sobre ello, Christopher Landau expresó su indignación por ver que hay personas que elogian, justifican o restan importancia al atentado contra Charlie Kirk que acabó con su vida.

En ese sentido, resaltó que giró la instrucción correspondiente para que los funcionarios consulares tomen las acciones que correspondan para prohibir la entrada al país a esas personas.

Incluso, pidió que quienes cuenten con información sobre ciudadanos extranjeros que realicen comentarios que glorifiquen el atentado contra Charlie Kirk, le brinden los datos necesarios.

Estados Unidos advierte a extranjeros que glorifiquen atentado Charlie Kirk: no entrarán al país (@DeputySecState / X)

Charlie Kirk fue asesinado en un atentado en Utah

Charlie Kirk, activista que respaldaba e impulsaba el discurso conservador de Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre en Utah, durante un evento público en la Universidad del Valle.

El aliado republicano de 31 años de edad, perdió la vida horas después de que recibió un disparo de arma de fuego en el cuello, mientras ofrecía un mensaje ante centenas de personas.

El atacante disparó desde un tejado cercano y huyó por un vecindario contiguo, mientras el campus fue evacuado y Charile Kirk fue declarado muerto mientras se encontraba hospitalizado.

Por los hechos, el FBI ya difundió imágenes del sospechoso que sigue prófugo, además de que ofreció 100 mil dólares a cambio de información que permitan dar con su paradero.

Las autoridades analizan videos, huellas y municiones, pero de momento no hay detenidos ni móvil confirmado, por lo que el caso sigue abierto bajo jurisdicción federal y estatal.

Cabe destacar que al poner de pretexto la abierta simpatía del activista con ideas conservadores extremistas, en redes sociales se han publicado diversos mensajes que celebran el asesinato.