El presidente Donald Trump reveló en una entrevista con The New York Post que Estados Unidos utilizó un arma secreta en la captura de Nicolás Maduro llamada “desconcertador”.

Donald Trump señaló que el desconcertador fue un arma esencial para la operación militar que realizó Estados Unidos en Venezuela, aunque dijo que no se le permite hablar sobre ello.

Cabe recordar que esta operación se realizó el pasado 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes tendrán su próxima audiencia el 17 de marzo.

Durante la entrevista, el presidente Donald Trump dijo que el desconcertador hizo que el equipo militar de Venezuela no funcionara cuando las aeronaves de Estados Unidos sobrevolaban la región.

Trump no dio especificaciones sobre qué es un desconcertador, pues no se le permite hablar de ello; sin embargo dijo que permitió realizar la operación en Caracas sin perder una sola vida estadounidense.

El presidente Donald Trump dijo que Venezuela tenía cohetes rusos y chinos para contraatacar la operación, pero nada funcionó cuando los militares de Estados Unidos llegaron.

“Nunca despegaron sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca despegaron uno. Llegamos, presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para nosotros”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Un guardia de Venezuela habría dado testimonio que de pronto sus radares se apagaron y recibieron una onda sonora muy intensa, que los aturdió a todos antes de empezar a sangrar y vomitar sangre.

El testigo continuó diciendo que los agentes cayeron al suelo y no se podían poner de pie, por lo que atribuye que se lanzó un ataque con un arma sónica, aunque no tienen certeza.

Pese a que Trump no dio detalles sobre el arma secreta, se ha rumorado que en la administración de Joe Biden se compró un arma de energía sospechosa que pudo haber causado el “síndrome de La Habana”.