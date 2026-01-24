La noche de este viernes se realizó en Fuerte Tiuna, Caracas, un espectáculo con aviones no tripulados en respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente, Cilia Flores, quienes permanecen secuestrados tras la invasión militar del pasado 3 de enero al país suramericano.

La exhibición aérea proyectó mensajes alusivos a su pronta liberación y a la defensa de la soberanía nacional.

Drones iluminan el cielo de Caracas por la libertad de Maduro y Cilia Flores (VTV)

Un show de drones iluminó Caracas para exigir la liberación de Maduro y Cilia Flores

A la actividad asistieron la presidenta encargada Delcy Rodríguez; el diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra; hijos de la primera dama, vicepresidentes sectoriales del Gobierno Bolivariano y otras autoridades civiles y militares.

De manera paralela, el pueblo venezolano se mantiene movilizado en varias regiones del país mediante jornadas para la redacción de cartas de apoyo y solidaridad dirigidas al presidente Maduro y a Cilia Flores.

Las manifestaciones, pacíficas, buscan expresar respaldo frente a los acontecimientos recientes y reiterar el llamado a la liberación.