¿Quién es Jorge Rodríguez? Se trata del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta encargada de la nación, Delcy Rodríguez.

Tras la captura de Nicolás Maduro y las excarcelaciones de presos políticos, Jorge Rodríguez aseguró que van más de 400 liberaciones en Venezuela.

Jorge Rodríguez (EFE)

¿Quién es Jorge Rodríguez?

Jorge Rodríguez es una figura central del chavismo en Venezuela desde 2003, cuando asumió la presidencia del Consejo Nacional Electoral aún durante el gobierno de Hugo Chávez.

En 2007 se convirtió en ministro de Comunicación, puesto desde el que se encargó de reforzar la narrativa chavista, por lo que se consolidó como un operador clave del aparto gubernamental.

Un año más tarde, asumió la alcaldía de Caracas y se mantuvo en dicho cargo hasta el 2017, reforzando su presencia territorial y ampliando su influencia dentro de la estructura chavista.

En enero de 2021 fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, con lo que confirmó su rol decisivo en las negociaciones internas y externas incluso tras la captura de Nicolás Maduro.

En medio de la crisis, el 5 de enero de 2026 fue ratificado en la Asamblea Nacional, mientras su hermana Delcy Rodríguez, fue nombrada como la presidenta encargada de Venezuela.

Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez (EFE)

¿Cuántos años tiene Jorge Rodríguez?

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, nació el 9 de noviembre de 1965 en Barquisimeto, Venezuela, lo que significa que hasta enero de 2026 tiene 60 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jorge Rodríguez?

La esposa de Jorge Rodríguez es Daniela Rivas, quien mantiene un perfil discreto en Venezuela y aparece ocasionalmente en actos oficiales, sin ocupar cargos políticos.

Jorge Rodríguez y su esposa Daniela Rivas (Jorge Rodríguez/Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Jorge Rodríguez?

El hermano de Delcy Rodríguez tiene dos hijos, quienes como el caso de su madre, Daniela, permanecen con bajo perfil y alejados de la política en Venezuela.

¿Qué estudió Jorge Rodríguez?

Sobre la formación académica con la que cuenta el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, los datos disponibles refieren que Jorge Rodríguez estudió lo siguiente en la Universidad Central de Venezuela:

Medicina

Psiquiatría

¿En qué ha trabajado Jorge Rodríguez?

En lo que respecta a la experiencia profesional que ha desarrollado Jorge Rodríguez, los datos recopilados permiten establecer que ha trabajado en estos puestos:

Presidente del Consejo Nacional Electoral (2003‑2006)

Ministro de Comunicación e Información de Venezuela (2007‑2008 y 2017‑2020)

Alcalde del Municipio Libertador de Caracas (2008‑2017)

Jefe de negociaciones del chavismo en diálogos con la oposición (2017‑2020)

Presidente de la Asamblea Nacional desde enero de 2021, ratificado en 2026