Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”, pidió restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos luego de la captura de su padre Nicolás Maduro Moros y la esposa de este, Cilia Flores.

“Venezuela tiene que tener relaciones con todo el mundo… y yo creo que debemos tener relaciones con Estados Unidos, como con Rusia, como con China… con Israel y con Irán” Nicolás Maduro Guerra. Diputado en Asamblea Venezuela

Una de las propuestas del diputado de la Asamblea de Venezuela es que su país establezca una embajada en Wasington D.C., Estados Unidos.

Así lo dijo el hijo de Nicolás Maduro Moros durante el evento llamado Encuentro de la Red de Juristas en Caracas, que se trasmitió el canal de la televisión estatal venezolana VTV.

Hijo de Nicolás Maduro quiere relación diplomática con Estados Unidos a pesar de diferencias

Nicolás Maduro dijo que son ideas que le han venido a la mente para que su país sea una nación de paz y vínculos con todos los países, incluido Estados Unidos, como las ha tenido con Rusia o China.

Dijo que incluso las podría tener relaciones diplomáticas con países como Israel y si hay diferencias usar la política para expresarlas.

Nicolás Maduro dijo que el derecho, la diplomacia, la política, los acuerdos internacionales y la Constitución deberían ser los medios para esas relaciones en casos de desacuerdos.

Hijo de Nicolás Maduro recupera apariciones públicas a pesar de ser objetivo de Estados Unidos

Cada vez, Nicolás Maduro Guerra tiene más apariciones públicas a pesar de ser objetivo de Estados Unidos.

Tras la captura de su padre Nicolas Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, el 5 de enero envió un audio a la Asamblea de Venezuela, donde es diputado del partido oficialista, para avisar que estaba bien y señalar persecución contra su familia.