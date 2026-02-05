El presidente Gustavo Petro dio a conocer que entregó a Donald Trump una lista de capos del narcotráfico de Colombia que habrían huido hacia Ecuador.

Esto durante una reunión que sostuvo Gustavo Petro con congresistas de Estados Unidos, como parte de su viaje a dicho país en donde sostuvo un encuentro con su homólogo Donald Trump.

Petro entrega a Trump lista de capos del narcotráfico que asegura huyeron de Colombia hacia Ecuador

Durante una presentación ante congresistas de Estados Unidos, Gustavo Petro aseguró que el narcotráfico en Colombia está migrando hacia el sur, situándose ahora en su frontera con Ecuador.

De acuerdo con Petro, derivado de esta situación realizó y entregó a Donald Trump una lista de capos del narcotráfico de Colombia que habrían situado sus operaciones en los límites con Ecuador, asegurando que estos viven ahora en dicho territorio.

Apuntó que en Colombia solo están ahora los guerrilleros de “segunda línea de los cárteles”, reiterando que los capos de las organizaciones “ya no viven en Colombia”.

Según indicó el presidente colombiano, los narcotraficantes han migrado sus plantíos de hoja de coca hacía la selva, tomando como punto de partida para el tráfico de cocaína los puertos de Ecuador.

Gustavo Petro aseveró que esto es resultado de las acciones de su gobierno, que han empujado a los cárteles a dejar las ciudades colombianos y migrar a otro país.

El presidente de Colombia reiteró su disposición para colaborar con Donald Trump en el combate al narcotráfico, siendo esta una de las razones por las cuáles entregó una lista con nombres de líderes criminales.